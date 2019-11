Ganderkesee. Der Kiepenkasper alias Uwe Spillmann kommt wieder nach Ganderkesee. Darauf weist Meike Saalfeld, Mitorganisatorin der inzwischen zwölften Plattdüütschen Week, hin.

2014 und 2015 war der Puppenspieler schon mal zu Gast in der Gemeinde, um Vorstellungen in einigen Grundschulen zu geben.

In diesem Jahr ist der Nordbereich dran

„Seine Auftritte gefielen den Kindern so gut, dass wir ihn wieder eingeladen haben“, erklärt Meike Saalfeld. Das letzte Mal spielte der „Kiepenkasper“ sein Programm für die Grundschulen Lange Straße, Dürerstraße und Habbrügge. In diesem Jahr ist der Nordbereich dran.

In Heide, Bookholzberg und Schierbrok

Am Donnerstag tritt Spillmann ab 8.45 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule Heide auf, um 96 Kindern aus dem ersten und zweiten Jahrgang seine plattdeutschen Geschichten zu erzählen. Um 10.45 Uhr wird er in der Aula der Grundschule Bookholzberg erwartet. 113 Kinder aus der ersten und zweiten Klasse wollen zuhören. Zum Schluss stattet Spillmann der Grundschule Schierbrok einen Besuch ab. Er kommt am Freitag, 15. November, um 10.45 Uhr in die Aula, wo er mit 90 Kindern aus den ersten beiden Jahrgängen rechnet.

Eintritt für Kinder frei

Der Eintritt für die Kinder ist frei – „ermöglicht auch durch eine erhebliche finanzielle Zuwendung des Landkreises Oldenburg“, wie Meike Saalfeld betont.

Puppenspieler und Lehrer

Spillmann, Puppenspieler und gelernter Lehrer, spielt seit Jahren für Kinder, die neue Sprachen lernen – im Ausland im Auftrag des Goethe-Instituts auf Deutsch und zu Hause an Grundschulen für die Jüngsten im Englischunterricht. Inzwischen ist er auch plattdeutsch unterwegs. ken