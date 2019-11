Ganderkesee. Um Männlein, Weiblein und die Geheimnisse der Beziehungen zwischen den Geschlechtern geht es in Frank Sauers aktuellem Kabarettprogramm. Da können die Ganderkeseer am 14. November sicher einiges lernen.

Wenn eine Frau ihren Mann mit einer anderen teilen muss, ist das dann Ehegattensplitting? Und wenn sie ihn nur wegen seines Geldes geheiratet hat, ist das dann eine Schein-Ehe? Antworten auf grundlegende Fragen wie diese verspricht der nächste Kabarettabend der regioVHS in der Mensa der Oberschule Am Steinacker: „Scharf angemacht – Die besten Rezepte für Beziehungssalat“ heißt das aktuelle Programm, mit dem Kabarettist Frank Sauer am Donnerstag, 14. November, ab 20 Uhr zu Gast ist.

Der 60-Jährige knausert laut Ankündigung nicht mit Tipps für beide Geschlechter. Frauen etwa rät er: „Genießt die Zeit zwischen 30 und 40. Es sind die besten 25 Jahre eures Lebens.“ Und Männern rät der gebürtige Berliner zur Dankbarkeit. Ist die Ehe doch „der beste Beweis, dass Frauen Humor haben“. Frank Sauer „tänzelt mit Witz, Intelligenz und ziemlich überraschenden Wendungen leichtfüßig durch das Dickicht von Paarungsökonomie, Trennungsphantomschmerz und Verliebtheitsgefühlschaos“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Eintrittskarten für das Kabarettprogramm von Frank Sauer kosten 18 Euro und sind bei der regioVHS, Telefon (04222) 44444, sowie an der Abendkasse erhältlich.