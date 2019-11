Fotos und Bäume als Erinnerung an die Ganderkeseer Prinzenpaare CC-Editor öffnen

Verewigten sich in der Ahnengalerie im Oldenburger Hof: (von links) Prinzessin Claudia I. und Prinz Stefan II. Auch für die Ehrendamen Lisa-Marie Kuhnke, Celina Famulla, Marieken Molde und Irina Fetter endet die Amtszeit. Foto: Christopher Bredow

Ganderkesee. In Ganderkesee hat am Montag pünktlich um 11.11 Uhr die 69. Faschingssession begonnen. Traditionell haben sich die noch bis zum Abend amtierenden Tollitäten Stefan I. und Claudia II. im Oldenburger Hof verewigt. Das Kinderprinzenpaar Konrad I. und Annie I. folgen am Nachmittag.