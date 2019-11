Unfall mit drei Verletzten und hohem Schaden in Wildeshausen CC-Editor öffnen

Drei Verletzte und 19.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Wildeshausen am Sonntagmittag. Symbolfoto: dpa

Wildeshausen. Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Wildeshausen sind am Sonntagmittag drei Personen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.