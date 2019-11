Ganderkesee. Wer in Ganderkesee etwas mit dem Fasching am Hut hat – und das sind nicht wenige – für den beginnt am heutigen 11.11. ein neues Kapitel. Auf die bisherigen Prinzenpaare folgen zwei neue.

Das wohl bestgehütete Geheimnis von Ganderkesee, es wird am Montagabend in Delmenhorst gelüftet. Und bringt Antworten auf die Frage: Wer regiert das Ganderkeseer Narrenvolk in der bevorstehenden Session 2019/20?

Auch die Ehrendamen zeigen sich

Den würdigen Rahmen wird die Auftaktveranstaltung ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Uhr im Haus Adelheide bilden. Nach und nach wird sich in Regie der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) herauskristallisieren, wer das Prinzenpaar bildet und wer als Kinderprinzenpaar amtieren und regieren wird. Kaum weniger interessant: Wer werden die neuen Ehrendamen sein, von deren Vorgängerinnen es manche im späteren Leben schon zur Prinzessin gebracht haben?

Abgang mit allem Pomp

Bevor die Neuen ausgerufen werden, treten die amtierenden Paare im Tagesverlauf erst einmal mit allem Pomp ab. Deren Fotos, so wie in diesem Artikel zu sehen, werden ab Montag die Ahnengalerie im Oldenburger Hof zieren.

Damit werden Prinzessin Claudia I. (Ordemann) und Prinz Stefan II. (Hinderlich) ebenso in die Narren-Geschichte eingehen wie das Kinderprinzenpaar Annie I. (Ordemann) und Konrad I. (Schwenzel).

Auch in der Natur soll an beide Paare etwas erinnern. Sie werden jeweils einen Baum pflanzen: die Erwachsenen im Kreisel an der Gustav-Weißkopf-Straße und die Kinder an der Adelheider Straße.

1000 Faschingsorden liegen bereit

Für die neue Session stehen auch die 1000 Faschingsorden, die prägefrisch bei der GGV eingetroffen sind. Für den Entwurf zeichnet Angie Sperling verantwortlich.