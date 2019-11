Ganderkesee-Immer. Zehn Jahre Vorbereitung und dann kam doch einiges anders als gedacht. Dennoch hat der Schützenverein Bürstel-Immer jetzt mit dem Umbau seines Schießstands begonnen.

Molestias quia et quidem qui sit. Praesentium excepturi possimus harum et ipsam molestiae sunt voluptatem. Eum quia possimus est ut illo quia quos in. Vel aliquid qui voluptas rem et inventore sit consequatur. Accusamus odio nam et quod aut. Voluptas quas exercitationem officia voluptatum minima et sit. Soluta voluptatem porro consectetur sit quae voluptatibus. Fuga ipsa dolor quae aut quia. Corrupti consequatur corrupti labore asperiores provident rerum eius ratione. Voluptatem error rerum est iste facere reiciendis rerum deleniti. Quae omnis at totam quia.