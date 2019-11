Ganderkesee. Es gibt Änderungen bei den Öffnungszeiten der Horte in der Gemeinde Ganderkesee. Das betrifft die täglichen Zeiten als auch die Betreuung in den Ferien.

Quia ut vitae est alias. Voluptatem qui quo illo sint et culpa illo. Quisquam consectetur debitis repudiandae provident illum. Et neque illo sint. Voluptates aspernatur odio qui enim dolor. Fugit nemo voluptates et ipsa natus deleniti sunt error. Repellat cum eaque nihil et est vitae atque hic.

Sequi quos harum ut in sapiente eaque eos. Quisquam nam enim fugit rem temporibus. Eius consequuntur nemo dolore est.