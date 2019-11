Oldenburg/Wildeshausen. Einen Erfolg konnte die Sonderkommission Clan der Polizeidirektion Oldenburg an diesem Mittwoch nach einem Großeinsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität erzielen. Durchsucht wurden insgesamt 21 Wohnungen im Stadtgebiet Wilhelmshaven, im Landkreis Friesland und in Wildeshausen.

Gegen die insgesamt 21 Tatverdächtigen besteht laut Mitteilung der Polizeidirektion Oldenburg der Verdacht, dass sie Betäubungsmittel, unter anderem Kokain und Marihuana, in nicht geringer Menge erworben, beziehungsweise mit diesen selbstständig Handel betrieben haben. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen konnten bei einem Tatverdächtigen eine größere Menge Drogen und Betäubungsmittelzubehör sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden Equipment für den Betrieb von Cannabis-Indoorplantagen sowie diverse Konsumeinheiten Betäubungsmittel, Bargeld, zahlreiche Kommunikationsmittel und digitale Datenträger als Beweismittel sichergestellt.

Ein Tatverdächtiger wurde vorrübergehend vorläufig festgenommen, mangels Haftgründen jedoch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wieder entlassen.

Drei Tatverdächtige bereits in Haft

Der Großeinsatz steht im Zusammenhang mit der bereits erfolgten Festnahme eines amtsbekannten 24-jährigen Wilhelmshaveners, der im Verdacht steht, die 21 Tatverdächtigen seit mindestens Februar 2019 mit Drogen versorgt zu haben. Der 24-jährige Wilhelmshavener ist laut Polizei Angehöriger einer deutsch-libanesischen Großfamilie. Dieser konnte bereits am 28. September dieses Jahres zusammen mit weiteren Beteiligten beim Einfuhrschmuggel von rund sieben Kilo Marihuana aus den Niederlanden auf frischer Tat in Wilhelmshaven festgenommen werden. Damals wurden sieben Wohnungen in Wilhelmshaven durchsucht und rund 4500 Euro Bargeld sowie ein als Kurierfahrzeug eingesetztes Motorrad sichergestellt. Die sichergestellten Betäubungsmittel entsprechen laut Mitteilung der Polizei einem Straßenverkaufswert von rund 70.000 Euro.

Der Haupttatverdächtige und zwei seiner Mittäter befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Am Großeinsatz waren neben der Sonderkommission Polizeikräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg sowie aus der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und des Polizeikommissariats Wildeshausen beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.