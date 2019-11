Holzbrett auf Herd löst Einsatz in Ganderkesee aus CC-Editor öffnen

Ein Holzbrett auf einem Herd hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz in Ganderkesee ausgelöst. Foto: Nonstopnews

Ganderkesee. Ein versehentlich auf einer Herdplatte abgelegtes Holzbrett hat am Dienstagvormittag einen Feuerwehreinsatz an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee ausgelöst.