Wie die Suche nach der Wahrheit in einem Freispruch endete CC-Editor öffnen

Die Indizien in einem Verfahren gegen einen Wildeshauser reichten für eine Verurteilung nicht aus. Symbolfoto: Volker Hartmann/dpa

Wildeshausen. Weil es nur Indizien für die Schuld des Angeklagten in einem Prozess wegen schwerer Körperverletzung am Amtsgericht Wildeshausen gab, wurde der 24-Jährige am Ende freigesprochen. Weder der Geschädigte, noch eine Zeugin – und auch nicht der Angeklagte – konnten zur Wahrheitsfindung beitragen.