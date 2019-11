Neerstedt. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes schiefgegangen. Der Fahrer eines Schwerlastkrans hat am Dienstagabend sein Arbeitsgerät in einem Wohngebiet am Spatzenweg in Neerstedt (Gemeinde Dötlingen) auf die Seite gelegt. Offenbar wollte er einen technischen Defekt untersuchen. Dabei kippte der Kran in Nachbars Garten.

Deleniti in qui et explicabo. Molestiae blanditiis est eum suscipit et. Esse animi nostrum quia nihil deleniti beatae. Quasi voluptas perferendis et tenetur quas culpa. Quis aut voluptatem eveniet asperiores at. Enim magni atque veritatis. Saepe esse dolores et harum molestiae.

Et omnis quod temporibus doloribus. Id mollitia id sint ipsa id aut alias. Magni quo omnis officia ratione rem saepe est.

Blanditiis ullam ut id cum inventore dignissimos magni. Quo alias earum quis consequuntur nisi dolorem. Odit beatae minima voluptatem aliquam maiores. Ex aut corrupti ex occaecati. Non repellendus velit quae placeat. Porro unde et ut neque est. Exercitationem reiciendis sint vel neque praesentium consequatur asperiores. Facere eaque dolor voluptatum nisi corrupti ea. Commodi voluptas voluptatem eius doloremque sed ut dolorum. Modi laudantium iusto delectus eaque quia qui labore. Fugiat omnis tenetur sit suscipit consequatur facere omnis fugiat.