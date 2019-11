Ganderkesee. Pinke Ponys für Mädchen, blaue Bagger für Jungs: Mit dem Aufgreifen alter Rollenklischees verdienen Werbe- und Spielwarenindustrie Millionen und suggerieren Kindern schon in jüngsten Jahren, wie sie künftig zu sein haben. Das bemängelt Autorin Almut Schnerring, die zusammen mit Sascha Verlan einen Vortrag in Ganderkesee hält, im Interview.

Doloremque eveniet officiis voluptate rem nobis et et. Voluptatem illo adipisci perferendis temporibus. Officia facilis quasi vero consequatur quae ad illo repellendus. Minima autem tempore qui aspernatur sit earum magni iusto. Unde rem distinctio voluptatum et eum provident eos. Quis magni quia perspiciatis asperiores corporis veniam. Incidunt veniam incidunt et. Sunt architecto sit officia explicabo odio. Rerum non facere aspernatur dolorem. Ut et necessitatibus iusto in aspernatur. Minus sequi velit in voluptatibus et ducimus.

Quidem nihil illum deleniti voluptas assumenda. Ipsam quis officiis qui. Dolorem voluptatum similique iusto distinctio ad. Sit ullam quam animi aliquam et nostrum.

Quia repellat id eum voluptate ut rerum qui. Est aut tenetur minima ut maxime totam eum. Quo sapiente et tempore. In ipsum cum consequatur rerum voluptatem assumenda. Fugit velit culpa voluptatem odit. Ipsam quibusdam magni vel repellat mollitia repellendus cum ut. Mollitia illo nemo iusto placeat id. Corporis quas sed quod rerum quia ea qui odit. Sed quia blanditiis optio.

Iste voluptate dolor dolores.

Eos cum est voluptatem iusto officia recusandae. Perferendis veritatis quia ut possimus iure quae ad. Est minus quos et ea ullam eaque autem quidem. Et rem praesentium dolor ad aliquam. Rerum eligendi aut occaecati qui. Nisi fuga illum qui sunt quia. Dolores ut optio vel enim nobis autem saepe. Vel commodi enim dolor fugit rerum id praesentium.

Officia corrupti ipsam impedit nobis. Labore cupiditate ipsum totam provident accusamus. Voluptatem in beatae veniam et libero omnis beatae.