Der Stromverbrauch in der Gemeinde Ganderkesee ist laut Verwaltung leicht zurückgegangen. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. Im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz in Ganderkesee geht es am Mittwoch unter anderem um die Kohlendioxid-Belastungen in der Gemeinde. Die Verwaltung will Details vorstellen.