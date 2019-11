So sieht es auf der Freibad-Baustelle in Ganderkesee aus CC-Editor öffnen

Das Kursbecken befindet sich noch im Rohbau. Die Scheiben mit Blick aufs Freibad sind zwar schon drin. Einen finalen Eröffnungstermin für das neue Becken hat Henry Peukert aber noch nicht. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Verzögerungen haben dazu geführt, dass das neue Ganderkeseer Freibad wahrscheinlich nicht schon zu Ostern 2020 eröffnen kann. Doch es geht weiter voran. So sieht es derzeit auf der Freibad-Baustelle am Heideweg in Ganderkesee aus.