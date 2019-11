Landkreis Oldenburg . Eine frühere Mitarbeiterin des Landkreises Oldenburg muss sich vor Gericht verantworten. Die Anklage geht von mehreren Tatbeständen aus.

Am Amtsgericht Wildeshausen beginnt am Dienstag, 12. November, vor dem Schöffengericht der Prozess gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Landkreises Oldenburg und eine weitere Angeklagte. Den Frauen wird der Vorwurf der Urkundenfälschung, des Betruges und der Untreue zum Nachteil des Landkreises Oldenburg beziehungsweise der Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögensvorteile in mehreren Fällen gemacht.

Sachschaden soll sechsstellig sein

Der Schaden soll sich auf insgesamt rund 310.000 Euro belaufen. Bislang sind fünf Prozesstage angesetzt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte zunächst Anklage beim Landgericht Oldenburg erhoben, welches das Hauptverfahren in Wildeshausen eröffnet hat.