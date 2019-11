Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Hude CC-Editor öffnen

Bei einem Unfall in Hude sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Symbolfoto: imago images / Ralph Peters

Hude. Bei einem Unfall an der Parkstraße in Hude sind am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.