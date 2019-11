Ganderkesee. Mit 57 Jahren ist Erich Strodthoff erblindet. Ein Schicksal, das den Ganderkeseer nicht verzweifeln ließ: Mit Erfolg setzt er sich seit Jahren für die Belange der Blinden und Sehbehinderten in der Gemeinde ein.

