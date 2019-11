Neerstedt. "Je ne regrette rien", "Milord" – das sind nur zwei der unvergänglichen Chansons von Edith Piaf. In der Neerstedter Bühne ist dem legendären Star ein Abend mit vielen Liedern gewidmet.

Diese kleingewachsene Französin war in Wahrheit eine Gigantin: Als „Spatz von Paris“ wurde die Chansonsängerin Edith Piaf in den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts weltberühmt. Ein wenig vom Glanz, aber auch den Schattenseiten, die den skandalumwitterten Star umgaben, ist bald im Saal der Neerstedter Bühne in Dötlingen zu erhaschen: Am Freitag, 15. November, 20 Uhr, steht dort als Sonderveranstaltung das Theaterstück „Toujours la Piaf“ auf dem Programm.

Nicht nur Theaterfreunde, sondern vor allem auch die Fans der großen Sängerin kommen bei dieser mit den berühmtesten Chansons Piafs gespickten Aufführung des Tourneetheaters Ruge auf ihre Kosten. „Edith Piaf feierte als bedeutendste Chansonette des 20. Jahrhunderts beispiellose Triumphe – eine Frau, die immer wieder vergeblich die Liebe suchte, von der sie so leidenschaftlich sang“, heißt es in der Ankündigung.

An der Spitze der deutschen Charts

In der Rolle der Danielle, der Hausangestellten Piafs, agiert Annette Ziellenbach. Eine Woche nach dem Tod der großen Piaf räumt sie auf und erzählt dabei – bewegt und bewegend – die Geschichte des ungewöhnlichen Lebens ihrer toten Arbeitgeberin.

Dabei singt sie eine Auswahl der bekanntesten Chansons des verstummten „Spatzen von Paris“. Darunter sind Klassiker wie „Non, je ne regrette rien“, „C’est l’amour“, „Les Amants“ und „Padam...padam“. Nicht fehlen darf natürlich auch der Welthit „Milord“. Mit diesem Lied erklomm die Piaf 1960 auch die Spitze der bundesdeutschen Musikcharts. Begleitet wird Annette Ziellenbach in dieser Hommage von ihrem kongenialen Partner Alexander Seemann, der in die Rolle von Piafs Pianisten schlüpft. Seemann begleitet die Lieder am Klavier und am Akkordeon.

Als Straßensängerin begonnen

Edith Piaf wurde am 19. Dezember 1915 in Paris als Edith Giovanna Gassion geboren. Die späteren Tragödien ihres Lebens deuteten sich schon an, als sie als Kleinkind von ihrer Mutter, einer Kaffeehaus-Sängerin, verlassen wurde und zunächst bei ihrer Großmutter unterkam, wo sie beinahe verhungerte. Durch ihren Vater, der Akrobat in einem Wanderzirkus war, kam Edith mit zehn Jahren in Berührung mit der Unterhaltungsbranche. Und das in einem sehr rauen Milieu: Ihr Vater schulte sie als Straßensängerin und verprügelte sie oft. Schon als Teenager hatte sie ihre ersten Alkoholprobleme, die sie zeitlebens plagten.

Doch der große Erfolg sollte sich schon bald einstellen: Mit 15 jahren wurde die nur 1,47 Meter große Edith von einem Kabarettbesitzer entdeckt. 1935 nahm sie ihre erste Schallplatte auf. Den großen Durchbruch mit Auftritten in ganz Europa schaffte sie um 1940. Dass sie während der deutschen Besetzung Frankreichs als Kollaborateurin galt, hat ihrer weiteren Karriere kaum geschadet, dank der Fürsprache ihrer Sekretärin, die der Résistance angehörte.

Viele Affären und Tragödien

Auch ihr von vielen Affären geprägtes Privatleben machte Schlagzeilen. In eine große Krise geriet Edith Piaf, als ihr Lebensgefährte, der Boxweltmeister Marcel Cerdan, 1949 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ein schwerer Verkehrsunfall, Morphiumsucht und eine unheilbare Krebserkrankung bestimmten die letzten Jahre der Sängerin, die am 10. Oktober 1963 starb.

In ihren unsterblichen Liedern lebt sie jedoch weiter, wovon sich die Besucher in der Neerstedter Bühne am 15. November überzeugen können