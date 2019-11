Stenum. Rund 350 kleine und große Teilnehmer haben beim Laternenumzug mitgemacht. Mit kulinarischen Belohnungen wurde hinterher nicht gespart.

Die Beteiligung fiel diesmal etwas geringer aus als sonst, doch immerhin rund 350 Kinder und Erwachsene ließen sich am Freitag vom Regenwetter nicht abhalten und schlossen sich dem Laternenumzug des Timotheus-Hauses in Stenum an.

Vom Trendelbuscher Weg ging es über die Straße Zu den Fuhren, den Bergweg und den Kehnmoorweg wieder zurück zum Ausgangspunkt, wo schon wie auch vor dem Beginn der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde wartete. Das THW sperrte die Straßen und sicherte den Laternenumzug ab.

Nach dem Umzug ließen sich die Teilnehmer rund 300 Bratwürste schmecken. Die Kinder freuten sich besonders auf die traditionellen „Igelbrötchen“. Und dann gab es noch eine kleine Party mit Musik und Tanz im Timotheus-Haus.