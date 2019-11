Ganderkesee. Diese Eintrittskarten sind heiß begehrt: Am Freitag, 29. November, steht in der Tischlerei Sandkuhl wieder die jährliche Weihnachtslesung an. Der prominente Gast ist diesmal Yared Dibaba.

Zum zwölften Mal lädt die Tischlerei Sandkuhl nun schon zur Weihnachtslesung ein. Und wieder zaubern die Gastgeber einen prominenten Namen aus dem Hut: Geschäftsführer Carsten Wichmann und Marketingleiterin Kirsten Kanert haben in diesem Jahr den Moderator, Entertainer und Schauspieler Yared Dibaba für die Lesung am Freitag, 29. November, in dem Unternehmen an der Dehlthuner Straße 55 gewinnen können. Sein Programm heißt „Swatt un Platt“ und wird sowohl plattdeutsche als auch hochdeutsche Elemente enthalten.

Carsten Wichmann freut sich darüber, dass Werner Pönitz für die Firma BauBeCon, Oliver Frey für die Vereinigte Volksbank und Kai Brüning vom Autohaus Brüning auch in diesem Jahr wieder ihre finanzielle Unterstützung für die Weihnachtslesung zugesagt haben. Pönitz ist bereits zum zehnten Mal dabei, Oliver Frey und Kai Brüning jeweils zum achten Mal.

Viel beschäftigter Künstler zu Gast

Yared Dibaba ist derzeit viel im ganzen Norden unterwegs. „Moderator, Sänger, Autor, Entertainer, Schauspieler, Plattdeutsch-Experte, glücklicher Ehemann und stolzer Vater von zwei Söhnen“, zitiert Kirsten Kanert dessen Internetseite. „Das ist eine gute Zusammenfassung von Dibaba“, lacht sie. Der Entertainer ist derzeit sehr beschäftigt. Im Dezember ist Yared Dibaba mit dem Programm „Der Yareds Rückblick – Wiehnachten mit Yared Dibaba und die Schlickrutscher“ unterwegs. Zwischen Ende November und Anfang Dezember hat er einen Gastauftritt in der Serie „Rote Rosen“. Und am 29. November findet er die Zeit für den Zwischenstopp in seiner Heimat Ganderkesee. Doch was die Zuschauer an diesem Abend im Einzelnen erwartet, wird noch nicht verraten.

Alle für das große Event eingespannt

Bevor der Künstler am 29. November auf der Tischlereibühne stehen kann, heißt es für alle Mitarbeiter der Firma Sandkuhl, kräftig mit anzupacken. Ab 7 Uhr morgens wird geputzt, auf- und weggeräumt, die Bühne und der Zuschauerraum müssen aufgebaut werden. Bis spät in die Nacht sind alle Beschäftigten der Tischlerei eingespannt, denn die Bühne und der Zuschauerbereich müssen noch in derselben Nacht zurückgebaut werden, da am nächsten Tag die Weihnachtswelten für alle Interessierten öffnen.

Bei den Karten schnell zugreifen

„Die Idee der Weihnachtslesungen entstand als Dankeschön für die Kunden“, erzählt Kirsten Kanert. Alle Nicht- oder Noch-nicht-Kunden haben ab Dienstag die Möglichkeit, Karten zu kaufen. Doch man sollte schnell sein: Im vergangenen Jahr waren die Karten am ersten Vorverkaufstag bereits mittags ausverkauft. 200 Plätze fasst der Zuschauerraum. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr. Auch für den Gaumengenuss ist gesorgt, berichtet die Marketingchefin: „Kulinarisches zu moderaten Preisen bietet Radvan Katering an."

Karten für die Weihnachtslesung sind zum Preis von 20 Euro in der Tischlerei Sandkuhl, Dehlthuner Straße 55, oder unter Telefon (04222) 92130 erhältlich.