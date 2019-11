Hude. Zum 15. Mal haben in der Huder Peter-Ustinov-Schule die Fantasie- und Märchentage ihre Anziehungskraft entfaltet. Das Schulforum hatte sich dazu in wochenlanger Arbeit in eine Ritterburg verwandelt.

Unzählige leuchtende Kinderaugen haben am Samstag und Sonntag große Teile der Peter-Ustinov-Schule in Hude erhellt. An jeder Ecke gab es etwas Zauberhaftes zu entdecken, konnte nach Lust und Laune gemalt und gebastelt oder Geschicklichkeit bei einem der zahlreichen Spiele unter Beweis gestellt werden. Und beim Kasperletheater gab es kein Halten, gingen die kleinen Besucher begeistert mit.

In Scharen waren Groß und Klein bereits zum Auftakt am frühen Samstagnachmittag zu der Oberschule am Vielstedter Kirchweg gepilgert, wo zum 15. Mal die Huder Fantasie- und Märchentage ihre magische Anziehungskraft entfalteten. Auch am Sonntag konnte sich das Team des gleichnamigen Vereins über großen Zuspruch freuen.

Die Besuchermassen tauchten ein in die ganz eigene Welt, die die Fantasie- und Märchentage entfalten. Eine Welt, in der Hudefix regiert, der rote Kobold, den einst der Autor Peter Schlöndorff kreierte. Schlöndorff hatte auch die Idee zu den Fantasie- und Märchentagen und entwickelte zusammen mit dem damaligen Huder Bürgermeister Axel Jahnz aus kleinen Anfängen ein Event, das heute beeindruckende Ausmaße angenommen hat.

Das zeigte sich am Wochenende nicht zuletzt am Kernelement der 15. Fantasie- und Märchentage, dem an beiden Tagen insgesamt sechsmal aufgeführten Kindertheaterstück "Hudefix und das Burggespenst", das wieder Peter Schlöndorff geschrieben hat. Dabei haben fleißige Hände in wochenlanger Arbeit zuvor das Forum der Peter-Ustinov-Schule umgestaltet. Sie haben das Forum in eine regelrechte Ritterburg verwandelt.

Im Zuge dieses alljährlichen aufwendigen Kulissenbaus hat sich zwischen den Ehrenamtlichen der Huder Fantasie- und Märchentage und der Peter-Ustinov-Schule inzwischen eine enge Symbiose entwickelt. 30 bis 40 Aktive beginnen schon Anfang September mit dem Aufbau, berichtet Stephan Kürten, Vorsitzenden des Vereins Huder Fantasie- und Märchentage. "Diesen Aufwand betreibt kein Theater, wir aber", merkt er dazu mit spürbarem Stolz an.

Für vier bis sechs Wochen werde das Forum dann ausschließlich für die Vorbereitung und Veranstaltung der Huder Fantasie- und Märchentage geblockt. Auch die Schule hat etwas davon, in den kommenden Tagen wird "Hudefix und das Burggespenst" intern für alle ersten und zweiten Klassen der Huder Grundschulen aufgeführt.

Märchentage von Kindern für Kinder

Kürtens Traum ist es in eigenen Worten, dass die Märchentage "von Kindern für Kinder" gestaltet werden und dass während der beiden Tage bis auf wenige Erwachsene Kinder die Betreuung an den Tischen und Verpflegungsständen übernehmen. Das ist sehr gut gelungen, 35 Schüler aus der Peter-Ustinov-Schule und von außerhalb waren bei den Fantasie- und Märchentagen eingespannt. "Stolz" mache es ihn, zu sehen, mit welchem Elan die jungen Helfer und Theaterkinder bei der Sache seien, so Kürten.