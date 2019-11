Bookholzberg. In Bookholzberg gibt es ein neues Restaurant. Der Name: "Chickerie".

Neues Leben im ehemaligen „Gleis 1“ an der Stedinger Straße 67 in Bookholzberg, kurz vor der Überfahrt über die Bahnstrecke Oldenburg-Delmenhorst: Dort hat Mustafa Almurad ein Restaurant mit dem Namen „Chickerie“ eröffnet. Seit einigen Tagen bietet der 22-jährige Syrer in dem gelb gestrichenen Gebäude Speisen rund ums Hühnchen an.

Vor Krieg geflohen

Erfahrung bei der Zubereitung vor allem arabischer Gerichte hat er bereits als Jugendlicher im Libanon gemacht, sagt der 22-Jährige, der in Syrien Abitur gemacht hat und am liebsten Mathematik-Lehrer geworden wäre. Der Krieg in seinem Heimatland machte ihm aber einen dicken Strich durch die Rechnung. Wie Millionen andere Syrer floh er vor vier Jahren aus seiner Heimat. So kam er zunächst nach Brandenburg, wo er die deutsche Sprache erlernte, die er inzwischen gut beherrscht. Allerdings würde es zu lange dauern, in Deutschland noch einmal zur Schule zu gehen, das deutsche Abitur nachzuholen, um dann studieren zu können, sagt er. So entschloss er sich, seinem Bruder, der inzwischen in Hude zu Hause ist, in den Landkreis Oldenburg zu folgen und ein Restaurant zu eröffnen.

Alle Speisen frisch zubereitet

Mustafa Almurad bietet eine Reihe von Gerichten vom „Chicken Thighs Teller“ über „Crispy Chicken“ und den „Arabischen Schawarma Teller“ bis hin zur „Schawarma Box“ an. Der 22-Jährige arbeitet derzeit noch alleine in der „Chickerie“, in der er alle Speisen mit vielen Gemüsesorten und Saucen frisch zubereitet. Möglicherweise erhält er aber noch Verstärkung, sobald das Geschäft gut läuft.

Auch Lieferservice

Platz finden in seinem kleinen Restaurant etwa 25 Gäste. Es gibt einen Nichtraucher- und einen Raucherbereich und Parkmöglichkeiten direkt neben dem Haus an der Bahnseite. Man kann sich die Gerichte auch abholen oder – in Kürze – liefern lassen. Wer in Bookholzberg wohnt, müsste dann allerdings Speisen und Getränke im Wert von mindestens zehn Euro bestellen. Darüber hinaus stellt sich der Syrer, der inzwischen in Bookholzberg wohnt, vor, Gerichte bis Hude und Ganderkesee zu liefern – und zwar ab einem Bestellwert von mindestens 15 Euro.

Täglich geöffnet

Geöffnet ist das Restaurant sonntags bis donnerstags von 11.30 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 11.30 bis 23 Uhr. Erreichbar ist die „Chickerie“ unter Telefon (04223) 7076130 sowie bei Facebook und Instagram (Chickerie Restaurant). „Darüber habe ich sogar jetzt schon viele positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich der 22-Jährige.