Ganderkesee. In Ganderkesee bietet der GanterTach am Sonntag Gelegenheit zum Einkaufsbummel mit der ganzen Familie. Die Geschäfte im Ortskern öffnen von 12 bis 17 Uhr zum letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Von beschaulicher Sonntagsruhe dürfte am Sonntag in der Ganderkeseer Ortsmitte nichts zu spüren sein: Der geschäftige Trubel des diesjährigen GanterTachs beherrscht dann wieder die Szenerie zwischen Markt und St. Cyprian und lädt zum Flanieren, Klönen und Informieren ein. Und zum Einkaufen, denn es handelt sich um den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Die Geschäfte im Ortskern öffnen am 3. November von 12 bis 17 Uhr zum gemütlichen Einkaufsbummel außerhalb der Reihe. Außerdem verspricht der parallel veranstaltete Seniorentag, Besucherscharen ins Rathaus zu locken.

Flippern auf dem Marktplatz

Ein Großteil des Geschehens spielt sich am Sonntag auf dem Marktplatz ab. „Dort geht’s rund“, verspricht Timo Vetter, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Ganter-Markt, die die nunmehr 14. Auflage des GanterTachs veranstaltet. Dass es rundgeht, ist durchaus wörtlich zu nehmen – auf dem Marktplatz wird wieder das Kinderkarussell aufgebaut. Und gleich daneben wird das „Pinball Universe“ zu finden sein: An sieben Flipperautomaten mit Themen von „Game of Thrones“ bis „Aerosmith“, die in einem Truck untergebracht sind, kann von 11 bis 17 Uhr kostenlos der Spieltrieb ausgelebt werden. Um 14 Uhr beginnt dort das erste „Radio 90.vier“-Flipperturnier.

Auf dem Marktplatz können außerdem Hunger und Durst gestillt werden. Neben einem Getränke- und einem Imbisswagen werden auch Crêpes und Schmalzkuchen angeboten. Maritime Spezialitäten hat ein paar Meter weiter an der Rathausstraße ein Fischimbiss im Angebot.

Stände bieten Informationen

An der Geschäftsmeile nutzen wieder mehrere Vereine, Firmen und Organisationen den GanterTach als Plattform, um sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unter anderem säumen Stände des Bürgerbusses, des Naturschutzbundes Nabu und des Kinderhilfswerks „terre des hommes“ die Rathausstraße. Auch das Delmenhorster Kreisblatt und die Firma Lüdeke Raumausstattung bieten Aktionen und die Möglichkeit zu Informationsgesprächen an. Zwei weitere Firmen und Neumitglieder von Ganter-Markt sind ebenfalls vor Ort: Zum einen die Nachhilfeschule Eazy Learning, zum anderen die kürzlich eröffnete Caravan-Vermietung „Waumobil“, die über den Urlaub im Wohnmobil samt Hund informiert.

Danach zum Laternenumzug

Traditionell zum Abschluss des GanterTachs lädt der TSV Ganderkesee ab 17.30 Uhr Kinder und Erwachsene dazu ein, sich dem großen Laternenumzug anzuschließen. Vom Friedrich-Bultmann-Platz geht es bis zum TSV-Vereinsheim am Immerweg, wo Bratwurst und Getränke bereitstehen.

Ein weiteres Highlight am Sonntag ist der Bücherbasar des Rotary-Clubs Ganderkesee und des Inner-Wheel-Clubs Wildeshausen. Von 10 bis 16 Uhr kann in der Mensa des Schulzentrums Am Steinacker in nicht weniger als rund 20.000 Büchern gestöbert werden. Jedes Buch kann für einen Euro erworben werden. Der Erlös kommt dem Projekt „Schüler helfen Schülern“ zugute.

Im und vor dem Rathaus an der Mühlenstraße findet derweil der Seniorentag statt, organisiert vom Seniorenbeirat der Gemeinde. Von 13 bis 17 Uhr steht dabei das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.