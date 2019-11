Ganderkesee. Die Ganderkeseer Autoren Timo und Martina Brünjes haben nach dem Debüt mit dem Buch „Schatz, ik will nich in Urlaub“ nach einem Jahr nachgelegt. Diesmal ist es ein Hörbuch geworden. „Lusterbook“ ist kurz und knackig und bedeutet schlicht und einfach Hörbuch.

Nach dem langen Titel des Kurzgeschichtenbuches im vergangenen Jahr ist es in diesem Jahr ein kurzer Titel geworden. Das Autoren-Ehepaar wurde immer mal wieder angesprochen, ob es ihr Buch nicht auch als Hörbuch gebe. „Einige trauten sich nicht an das Lesen der plattdeutschen Texte“, schildert Timo Brünjes. Und so wurde schon im Winter überlegt, was man machen könnte.



Sprechunterricht genommen

Zuerst wurde darüber nachgedacht, ob die beiden das Buch „Schatz, ik will nich in Urlaub“ vertonen. „Den Gedanken haben wir aber recht schnell verworfen“, erzählt Martina Brünjes. Bei 46 Kurzgeschichten wäre der Zeitaufwand zu groß gewesen. Und sie wollten etwas ganz Neues machen. Der zweite Gedanke dabei ist, noch mehr Menschen mit den Geschichten zu erreichen. „Auch nicht so Plattdeutschfeste, aber Interessierte können sich nun mal ans Plattdeutsche wagen. Und man kann die CD ja einfach im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder beim Bügeln hören“, schmunzelt die Autorin. So wurden neue Geschichten geschrieben und ausgesucht, und es wurde bei dem Oldenburger Regisseur Ulf Goerges Geschichten-Sprechunterricht genommen. „Wir sind etliche Male nach Oldenburg gefahren und mussten zuhause einige Stunden üben“, berichten die Autoren. „Man kann Geschichten lesen, was relativ langweilig ist, aber man kann sie auch erzählen. Das macht eine Geschichte aus.“

"Geschichtenschmiede Bürstel" gegründet

Da es im Hause Brünjes so gut läuft mit der Autorentätigkeit, hat das Ehepaar zu Beginn des Jahres ihr Kleinunternehmen „Geschichtenschmiede Bürstel“ gegründet. Seit September arbeitet Martina Brünjes freiberuflich und hat so ihren Traum vom Autorendasein und von Tätigkeiten im Theaterbereich wahrgemacht. Neben einer Regieassistenz für die Freilichtinszenierung in Dangast („Der Fischer und seine Frau“) neben dem Profiregisseur Frank Düwel aus Hamburg, leitet sie auch die Theaterschule am Meer in Wilhelmshaven. Beide schreiben seit Jahren für das Delmenhorster Kreisblatt plattdeutsche Kurzgeschichten und werden hierauf auch immer mal wieder angesprochen. Mittlerweile haben sie auch das Werbung-Sprechen für sich entdeckt, so wurden sie in diesem Bereich auch schon gebucht.

Erste Hörspielrolle eingesprochen

Neben Schauspiel und Regie hat Martina das Hörspielgenre für sich entdeckt. In einem professionellen Hörspielstudio hat sie ihre erste Hörspielrolle eingesprochen. „Die Alte und der Kommissar“ heißt das Hörspiel. Sie spricht die Rolle der Martha. Es erscheint im Hörspielverlag HM Audiobooks und ist ab Mitte November im Handel. Derzeit bekommt sie professionelles Sprechertraining.

Hörbuch zur plattdeutschen Buchmesse

Verleger Florian Isensee freut sich, dass das Hörbuch zur plattdeutschen Buchmesse, die an diesem Wochenende stattfindet, fertig geworden ist. Für den Isensee-Verlag ist ein Hörbuch auf Plattdeutsch eine Seltenheit. Er verlege rund 80 Bücher im Jahr, und nur ein Hörbuch. Daher ist das „Lusterbook“ etwas ganz Besonderes für den Isensee Verlag.

Mehrfach für Auftritte gebucht

Das Ehepaar Brünjes wurde schon mehrfach für Auftritte mit den Kurzgeschichten gebucht. Sogar aus Osnabrück kam eine Anfrage. „Die haben wir allerdings erst mal verschoben. Wir sollten einen ganzen Nachmittag gestalten und neben den Geschichten auch mit dem Publikum singen. Das wollen wir doch keinem antun“, so die Autoren.

Stand in Tischlerei Sandkuhl

Wer das Hörbuch mit Signatur haben möchte, hat am Sonntag 1. Dezember, die Gelegenheit. Während der Weihnachtsausstellung „Weihnachtswelten“ haben die Autoren einen Stand in der Tischlerei Sandkuhl. Weitere Infos gibt es unter www.geschichtenschmiede-buerstel.de. mabr