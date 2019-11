Hude. Zum 15. Mal locken am Samstag und Sonntag die Huder Fantasie- und Märchentage in die Peter-Ustinov-Schule am Vielstedter Kirchweg. Ein Highlight ist das Theaterstück "Hudefix und das Burggespenst".

Geradezu märchenhaft geht es an diesem Wochenende in der Peter-Ustinov-Schule am Vielstedter Kirchweg zu. Denn am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, öffnen sich die Schultüren jeweils von 14 bis 18 Uhr zu den schon traditionellen Huder Fantasie- und Märchentagen. Diese haben sich seit 2005 zu einem festen Bestandteil der Huder Kulturszene entwickelt und begeistern Jahr für Jahr Kinder und Erwachsene mit immer wieder neuen kreativen Ideen.

Die Vorbereitungen liefen in den vergangenen Tagen auf Hochtouren, die Ehrenamtlichen des ausrichtenden Vereins haben dabei das Schulforum, die Mensa und den Flur in eine effektvolle Winter- und Burgenlandschaft verwandelt. Außerdem galt es, Ideen für die vielen Mitmach- und Bastelangeboten zu entwickeln und in die Tat umzusetzen.

Spielen, Basteln und Zuschauen

Der von den bisherigen Huder Fantasie- und Märchentagen schon bestens bekannte rote Lesekobold Hudefix spielt auch diesmal wieder eine tragende Rolle. „Hudefix und das Burggespenst“ heißt das Theaterstück nach einer Idee von Peter Schlöndorff, das im Forum aufgeführt wird. Die Schüler der Klasse 6a werden insgesamt sechsmal in ihre Rollen schlüpfen. Ein Spieleparcours, verschiedene Bastelaktionen und ein Kasperletheater runden das bunte Programm ab.

Nur dank des ehrenamtlichen Engagements vieler fleißiger Helfer und der Unterstützung durch Spender kann das märchenhafte Wochenende Jahr für Jahr in der Peter-Ustinov-Schule auf die Beine gestellt werden. Alles ist selbst gemacht, inklusive der fantasievollen Kostüme, erklärt der Vereinsvorsitzende Stephan Kürten.

Märchentage mit eigener Währung

Mit dem Hudefixtaler besitzen die Huder Fantasie- und Märchentage ihre eigene Währung. Dabei ist der Eintritt für Kinder wie immer kostenlos. Die Erwachsenen zahlen zwei Euro Eintritt. Um bei den Mitmachaktionen mitmischen zu können, müssen jeweils ein oder zwei Hudefixtaler hingelegt werden. Die können an der Kasse erworben werden, wenn sie nicht schon vorher als Geschenk von Verwandten oder Bekannten in der Tasche klimpern.

Dank Kuchenspenden ist die Cafeteria gut bestückt. Neben Kuchen gibt es dort auch leckere Waffeln sowie heiße und kalte Getränke.