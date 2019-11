20-Jähriger bei Unfall in Ganderkesee schwer verletzt CC-Editor öffnen

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen in Ganderkesee frontal gegen einen Baum geprallt. Foto: Nonstopnews

Ganderkesee. Bei einem Unfall an der Birkenheider Straße in Ganderkesee ist es am frühen Freitagmorgen zu einem heftigen Unfall gekommen, bei dem der 20-jährige Fahrer eines VW Golf schwer verletzt worden ist.