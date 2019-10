Ganderkesee. Bereits zum 14. Mal fand der Ganderkeseer Neubürgerempfang für Babys und Eltern statt. Zwischen Kaffee und Kuchen kamen die frischgebackenen Eltern schnell ins Gespräch. Ein „Markt der Möglichkeiten“ ergänzte den gelungenen Neubürgerempfang.

