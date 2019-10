Wildeshausen. Die Polizei sucht Zeugen zu Erdarbeiten, die Anfang des Jahres an der Heidloge in Wildeshausen durchgeführt worden sind.

Die Heidloge ist in ihrer Verlängerung ein unbefestigter Fuß- und Radweg, der auf die Goldenstedter Straße in Wildeshausen führt. Hier kam es laut Mitteilung der Polizei im Frühjahr zu Erdarbeiten an der Böschung, wodurch nun die Wurzeln der Bäume frei liegen. Um den Bestand der Bäume zu erhalten, muss die Stadt Wildeshausen nun weitere Erdarbeiten leisten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise darauf geben können, welche Firma oder Person die Arbeiten Anfang des Jahres durchgeführt hat. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 94 11 72 entgegen genommen.