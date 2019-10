Ganderkesee. In der Gemeindebücherei Ganderkesee Medien ab sofort auch außerhalb der Öffnungszeiten abgegeben werden. Ein Teil der Medien ist davon allerdings ausgenommen.

In Ganderkesee gibt es seit Montag die Möglichkeit, ausgeliehene Bücher, CDs und DVDs auch außerhalb der Öffnungszeiten abzugeben. Möglich ist das dank einer neuen Medienrückgabebox, die nun an der Gemeindebücherei Ganderkesee steht. Diese Art der Rückgabe von Büchern und weiteren ausgeliehenen Medien war zuvor bereits an vielen anderen Büchereien etabliert worden. (Lesen Sie hier: 87. Ganter auf der Gemeindebücherei Ganderkesee gelandet.)

Stellplatz soll noch optimiert werden

Sigrid Kautzsch, Leiterin der Gemeindebücherei, freut sich über die Neuanschaffung. Die Rückgabebox steht gut sichtbar vor der Bücherei. "Das ist noch nicht der endgültige Standort, wir werden den Stellplatz noch mit der geplanten Umgestaltung des Vorplatzes optimieren", erklärt Kautzsch. Die Boxen werden speziell für Büchereien in Süddeutschland hergestellt. Damit die absenkbare Platte im Inneren der etwa 200 Kilogramm schweren Box einwandfrei funktioniert, musste der Boden erst einmal angepasst werden.

Medienrückgabebox nur außerhalb der Öffnungszeiten aktiv

Trotz der neuen Box müssen während der Öffnungszeiten alle ausgeliehenen Medien weiterhin direkt in der Bücherei abgegeben werden. Die Gemeindebücherei hat wöchentlich 27 Stunden geöffnet. Die Box ist während der Öffnungszeiten abgeschlossen. Doch sobald die Bücherei geschlossen ist, kann die Medienrückgabebox genutzt werden. So kann man auch abends zum Beispiel auf dem Heimweg von der Arbeit noch seine ausgeliehenen Bücher oder Filme abgeben.

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei Ganderkesee Die Gemeindebücherei Ganderkesee hat Montag und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten steht ab sofort die Medienrückgabebox zur Verfügung

Mehraufwand für die Mitarbeiter

Im Inneren der Box befindet sich eine Platte, die sich je nach Gewicht langsam senkt. So werden die zurückgegebenen Medien nicht durch einen Aufprall beschädigt. Am nächsten Tag wird der Wagen, der sich in der Box befindet, mitsamt der Ausleihe in die Bücherei geschoben und bearbeitet. Für die Mitarbeiter bedeutet dies wahrscheinlich ein Mehraufwand, da sie den Kontakt zu den Kunden herstellen müssen, wenn es beispielsweise um Nachzahlungen bei Versäumnis geht. Aber für die Bücherei zählt laut Kautzsch in diesem Fall der Servicegedanke. Neben der "Onleihe" ist die Medienbox nun ein weiterer Service für die Kunden. Bei der "Onleihe" können beispielsweise Hörbücher online für einen bestimmten Zeitraum geliehen werden.



Gesellschaftsspiele und Tonieboxen ausgenommen

Doch es gibt auch Ausnahmen für die Medienrückgabebox. Gesellschaftsspiele dürfen nicht hineingelegt werden, diese müssen weiterhin während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Zu groß ist die Gefahr, dass die Kleinteile aus der Schachtel fallen und dann lose im Wagen landen. Auch die beliebten "Tonieboxen" dürfen aufgrund der Technik nicht in die Box gelegt werden. (Lesen Sie hier: Kleine und große Leseratten in Ganderkesee freuen sich über den Leseganter.)

Sigrid Kautzsch weiß von anderen Büchereien, dass die Box gerade über die Weihnachtsfeiertage gut genutzt wird und ist gespannt, wie es in Ganderkesee sein wird. Bis zu 400 Bücher passen in die Medienrückgabebox. Zu Silvester und an Fasching wird sie aber wohl aus Sicherheitsgründen abgeschlossen bleiben.

Nächster Tag zählt als Rückgabetag

Wer seine Medien über die Rückgabebox abgibt sollte beachten, dass erst der nächste Öffnungstag als Rückgabetag zählt, da erst dann die Rückgabe bearbeitet wird. Auch Medien aus den anderen Standorten der Gemeindebücherei können direkt am Standort Habbrügger Weg abgegeben werden.