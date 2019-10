Ganderkesee. „Einmischen, mitmischen, auffrischen“ – das ist der neue Slogan des Jugendrates Ganderkesee. Das teilt Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz mit.

Der Jugendrat biete jungen Menschen einen Raum, sich aktiv mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, Visionen zur weiteren Gestaltung der Gemeinde zu entwickeln und diese mit anderen zu diskutieren, informiert Krenz.

Fiona Bartels neue Vorsitzende

„Wir möchten junge Menschen ermutigen, sich für ihre Interessen einzusetzen und das Engagement für die Gemeinde fördern“, so die Jugendratsmitglieder. Auf der jüngsten Sitzung wurde Fiona Bartels zur ersten Vorsitzenden gewählt. Zweite Vorsitzende ist Sina Hermann.

Derzeit zwölf Mitglieder

Die Gruppe besteht derzeit aus zwölf Mitgliedern. Aktuelle Themen sind nach Angaben der Gemeindejugendpflegerin Zivilcourage und Kindeswohlgefährdung – immer unter dem Blickwinkel: „Was können wir tun, wie können wir unterstützen?“

Nächstes Treffen am Montag

Das nächste Treffen findet am Montag, 28. Oktober, ab 16 Uhr im Rathaus statt. Darüber hinaus ist für nächstes Jahr eine Fahrt zum Landtag geplant. Ein Termin steht noch nicht fest.

Interessierte können mitmachen

Interessierte können sich unter jugendrat@gemeindeganderkesee.de melden oder unter Telefon (04222) 44404, oder per Mail an h.krenz@ganderkesee.de an die Gemeindejugendpflegerin wenden.