Feuerwehr muss Mann in Sandhatten hunderte Meter durch Wald tragen CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr aus Sandhatten hat am Donnerstag einen Mann aus einem Wald geborgen. Symbolfoto: Michael Gründel

Sandhatten. Eine Alarmierung mit dem Stichwort "Tragehilfe" hat sich für die Feuerwehr in Sandhatten am Donnerstag als kurioser und aufwendiger Einsatz entpuppt. Am Ende mussten die Einsatzkräfte einen Mann mehrere Hundert Meter durch einen Wald tragen.