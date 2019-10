Gästeführer Peter Hedemann (2.v.r.) und Helge Richter (r.) vom Sanierungsmanagement der Deutschen Bahn gingen mit einer Gruppe über die Deponie in Bookholzberg. Foto: Niklas Golitschek

Ganderkesee-Bookholzberg. Eigentlich ist sie öffentlich nicht zugänglich, doch für eine Gästeführung schloss die Deutsche Bahn am Donnerstag die Tore zur Deponie in Bookholzberg auf. Auch in die Zukunftspläne gab es Einblicke.