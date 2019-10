Mann aus Hatten bei Unfall in Lemwerder verletzt CC-Editor öffnen

Bei einem Unfall in Lemwerder ist am Mittwoch ein 45-jähriger Mann aus Hatten verletzt worden. Symbolfoto: Jörn Martens

Lemwerder. Bei einem Unfall an der Industriestraße in Lemwerder sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden.