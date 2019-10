Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg hat am Mittwoch Lastwagen auf der A1 ins Visier genommen. Symbolfoto: dpa

Wildeshausen. Das Erkennen von technischen Mängeln an Nutzfahrzeugen stand bei einer Kontrolle am Mittwoch im Fokus. Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen Süd in Fahrtrichtung Bremen an der A1 wurden insgesamt 23 Fahrzeuge durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg kontrolliert.