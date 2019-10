Ganderkesee. Wenn die Politik zustimmt, wird es zum 1. Januar nächsten Jahres eine Erhöhung der Grundsteuern A und B geben.

Die Ganderkeseer Bevölkerung muss mit einer Erhöhung der Grundsteuern A und B rechnen - wenn es die Politik so will, bereits zum 1. Januar 2020. Dann soll der Hebesatz von 340 auf 400 Prozent erhöht werden, was der Gemeinde jährlich einen Mehrbetrag in Höhe von 882.000 Euro in die Gemeindekasse spülen würde. Das haben Bürgermeisterin Alice Gerken und der Erste Gemeinderat Matthias Meyer am Donnerstagvormittag im Vorfeld der politischen Haushaltsberatungen bekanntgegeben.

"Unausweichliche Investitionen"

Die Bürgermeisterin argumentiert mit "umfangreichen und unausweichlichen Investitionen" für die nächsten Jahren. Dazu zählt sie nicht nur die notwendigen finanziellen Mittel für den Straßenbau, nachdem die Politik die Straßénausbaubeitragssatzung gekippt hatte und deshalb viele Anlieger nicht mehr ins eigene Portemonnaie greifen müssen. Es geht nach Angaben der Verwaltungsspitze unter anderem auch um Millionen-Projekte wie Breitbandausbau (1,5 Millionen Euro), Hort Dürerstraße (eine Million), Westerweiterung des Gewerbegebiets Bookhorn (allein 2020 1,08 Millionen Euro durch Grundwerwerb) sowie um Zuschusskosten für die neuen Kitas an der Fritz-Reuter-Straße in Ganderkesee und Bargup Bookholzberg. So sei beispielsweise der planerische Zuschussbedarf im Bereich Kindertagesstätten von 2014 bis 2019 von rund 4,6 auf etwa 7,5 Millionen Euro gestiegen.

7,8 Millionen Euro für die Feuerwehr

Beim größten neu hinzugekommenen Posten handelt es sich laut Bürgermeisterin Gerken um die Feuerwehr. Die Gemeinde rechnet in den nächsten Jahren mit Investitionen in Höhe von rund 7,8 Millionen Euro. Das lasse sich aus dem neuen Feuerwehrbedarfsplan ableiten. Außerdem dürfte die Umgestaltung des Freibades rund zehn Millionen Euro kosten.