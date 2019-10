Wildeshausen. Aus einem Beziehungsstreit heraus entfachte ein Wildeshauser ein Feuer am Haus des Ex-Partners. Zwei Jahre nach der Tat verurteilte ihn das Amtsgericht nun zu einer Bewährungsstrafe – trotz zweier Vorstrafen.

