Einbrecher klauen Schmuck im Wert von über 10.000 Euro in Dötlingen CC-Editor öffnen

Einbrecher haben in Dötlingen mehr als 10.000 Euro Schaden verursacht. Symbolfoto: dpa

Dötlingen. Einbrecher haben am Dienstag aus einem Wohnhaus am Heideweg in Dötlingen hochwertigen Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.