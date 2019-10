Offenbar weil er einem Reh ausgewichen ist, hat sich ein 24-jähriger Autofahrer am Montagmorgen nahe der Großen Höhe mit seinem BMW überschlagen. Foto: Günther Richter

Hoyerswege. Wie die Polizei erst an diesem Dienstag berichtete, hat sich bereits am Montagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem BMW an der Wiggersloher Straße auf der Großen Höhe, überschlagen.