Zug erfasst Radfahrer - 43-Jähriger an Bahnübergang in Ganderkesee gestorben

Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer wurde an einem Bahnübergang in Ganderkesee-Schierbrok von einem Zug erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.