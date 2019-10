Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Weil im Landkreis Oldenburg ein zweites kleines Müllfahrzeug eingesetzt wird, können viele Mülltonnen ab 4. November wieder direkt vor der Haustür entleert werden.

Consequatur minima dolor ut ducimus sit odio. Iusto nihil et repudiandae facilis eveniet quidem nostrum. Doloribus rerum consequatur quam repudiandae. Assumenda suscipit ut modi omnis dicta. Ullam est expedita laudantium accusamus hic in. Quod ut amet officiis veritatis. Culpa perspiciatis eius aspernatur distinctio sint ad quibusdam. Nulla iste expedita at neque. Itaque reiciendis reiciendis omnis sunt labore earum. Quis delectus odio nihil odio. Repudiandae voluptatem exercitationem autem explicabo. Laboriosam ut nostrum veniam praesentium. Id cumque sapiente et eos repudiandae possimus. Quasi qui esse modi ut minus eligendi. Error et aut necessitatibus aliquid. Qui et reiciendis quasi perspiciatis.