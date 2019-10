Feuerwehr eilt zu Schwelbrand unter Hausdach in Dingstede CC-Editor öffnen

Ein Schwelbrand unter einem Hausdach in Dingstede hat am Samstagabend die Feuerwehr gefordert. Foto: Tom Kramer/ Feuerwehr Hatten

Hatten. Ein Schwelbrand unter einem Hausdach an der Nutteler Straße in Dingstede hat am späten Samstagabend die Feuerwehren Dingstede und Bergedorf auf den Plan gerufen.