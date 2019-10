Ganderkesee. Mehrere Transporter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in Ganderkesee aufgebrochen worden. Die Autoknacker hatten es auf hochwertige Werkzeuge abgesehen.

Die bislang unbekannten Täter brachen laut Mitteilung der Polizei im Zeitraum von 16 Uhr am Donnerstag bis 8 Uhr am Freitag gewaltsam jeweils einen Daimler Sprinter an der Urneburger Straße und an der Weißbuchenstraße sowie einen Ford Transit in der Straße Am Schürbusch auf. Aus den Transportern wurden hochwertige Arbeitsgeräte sowie Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden wird laut Polizei im hohen vierstelligen Bereich vermutet.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen sowie Personen im Bereich der betroffenen Straßen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 9410 zu melden.