Beim Himmelsspaziergang in Schönemoor Sternbilder erkundet CC-Editor öffnen

Lars Rölker (am Teleskop) erklärte den Gästen am Jugendraum Horst, was sie da am Himmel sahen. Foto: Niklas Golitschek

Schönemoor. Beim ersten Himmelsspaziergang am Jugendraum Horst in Schönemoor waren kürzlich zahlreiche Sterne und Planeten erkennbar. Referent Lars Rölker reicherte die Ferienveranstaltung mit reichlich Fachwissen an.