Dieter Schimanski mit seinem Honig. Er freut sich über den Preis, den er heute in Berlin überreicht bekommt. Foto: Martina Brünjes

Ganderkesee. Vom Hobbyimker zum Preisträger. So könnte man den Werdegang von Dieter Schimanski, 55, in Kurzform zusammenfassen. Am Donnerstag erhält er mit seiner Firma Bee-Rent im Beisein des Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den Sonderpreis der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).