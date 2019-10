Großenkneten. Nach dem schweren Gefahrgutunfall auf der A29 bei Großenkneten sind laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch große Fortschritte bei den Bergungsarbeiten erzielt worden. Zudem stellte sich heraus, dass die freigesetzte Flüssigkeit nicht so gefährlich war wie zunächst angenommen.

Am Dienstagmittag hatte ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen die Mittelschutzplanke der A29 durchbrochen und war auf die Gegenfahrbahn gestürzt. Aus der Ladung trat eine giftige Chemikalie aus, Anwohner wurden zunächst aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Autobahn war bis Mittwochmorgen komplett gesperrt. Die Sperrung in Richtung Oldenburg ist wieder aufgehoben. In Richtung Osnabrück dagegen dauert sie noch an.

Für Autofahrer bedeutete dies am Mittwochmorgen eine besonders heikle Situation, denn auch die A1 musste nach einem Lastwagenunfall in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt werden.



Sattelzug wird aufgerichtet



Gegen 0.30 Uhr konnte der Sattelzug laut Mitteilung der Autobahnpolizei unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen aufgerichtet werden. Die Mitarbeiter des Abschleppunternehmens trugen hierbei Atemschutz. Nachdem der Sattelzug aufgerichtet war, begutachtete ein Angehöriger der Herstellerfirma das geladene Gut und nahm eine neue Einschätzung des Stoffes vor: Insgesamt hatte der Sattelzug 80 Fässer des Stoffes geladen, von denen fünf durch den Verkehrsunfall beschädigt wurden. Der bei der Bergung auslaufende Gefahrstoff konnte vollständig aufgefangen werden.

Weniger gefährliche Ladung

Es hat sich herausgestellt, dass der ausgetretene Stoff nicht so gefährlich war: Bei den geladenen Isocyanaten handelt es sich um eine ungefährlichere Untergruppe der Isocyanate. Da nach dem Unfall kein Zugriff auf die Ladepapiere bestand und die Gruppe der Isocyanate unbekannt war, waren laut Polizei vorsorglich größte Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Nachdem klar war, um welchen Stoff es sich handelte, konnte auch der Sicherheitsradius aufgehoben werden. Nach der neuen Gefahreneinschätzung verließen auch die eingesetzten Feuerwehren den Unfallort. Nachdem die Einsatzmittel der Feuerwehr abgebaut waren, konnte gegen 6.45 Uhr die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Oldenburg aufgehoben werden.

Fahrer bekommen ihre Autos wieder

In der Nacht konnten auch die 40 Sattelzüge nach Öffnung der Mittelschutzplanke über die Richtungsfahrbahn Oldenburg aus der Vollsperrung geführt werden. Nach dem Unfall war ein Sicherheitsradius von 800 Metern eingerichtet worden. Die Insassen von Autos und Lastwagen und auch dies Einsatzkräfte in diesem Bereich waren evakuiert worden. Personen, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten mit der Chemikalie in Kontakt gekommen sein, wurden vor Ort ärztlich untersucht. Am Morgen wurden die verbleibenden Fahrzeuge im Sicherheitsbereich von Beamten der Autobahnpolizei von der Autobahn gefahren. Sie wurden im Laufe des Vormittags an die Fahrzeugeigentümer übergeben.

Große Hilfsbereitschaft für gestrandete Autofahrer

Von der Evakuierung betroffene Personen, die keine Möglichkeit auf Abholung oder Unterbringung hatten, wurden von der Gemeinde Großenkneten untergebracht. Ordnungsamt und Bürgermeister waren laut Polizei ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. Über Twitter berichtete die Polizei von großer Hilfbereitschaft in der Nachbarschaft der Unfallstelle. So haben Anwohner angeboten, gestrandete Autofahrer für die Nacht bei sich aufzunehmen.

Umladung wird vorbereitet

Am Mittwochvormittag werden Maßnahmen zur Umladung des Gefahrstoffes vor Ort vorbereitet. Von dem geladenen Stoff geht keine Gefahr mehr aus. Auch der andauernde Regen in der Nacht hatte laut Polizei keine Auswirkung auf den bereits ausgetretenen Stoff.

Bezüglich des bereits ausgetretenen Stoffes, der neben der Fahrbahn in den Grünstreifen gelangt ist, stehen die zuständigen Behörden zur Abstimmung weiterer Maßnahmen in Kontakt. Die noch andauernden Bergungsarbeiten werden von der Polizei, Herstellerfirma sowie dem Abschleppunternehmen begleitet. Mit einer Freigabe der Richtungsfahrbahn Osnabrück ist nach Einschätzung vom Vormittag nicht vor den Abendstunden zu rechnen.

Mann kracht in Rückstau und verletzt sich lebensgefährlich

Die massiven Verkehrsbehinderungen nach dem Unfall hatten einen Stau zur Folge, der am Dienstag gegen 16 Uhr von einem 34-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen übersehen wurde. Laut Polizei fuhr er in seinem Kleintransporter nahezu ungebremst gegen das Heck eines Sattelzuges und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden dieses Unfalls schätzte die Polizei auf 30.000 Euro.

Fahrer aus dem Emsland gesucht

Am Abend hat die Polizei weiter eine Suchmeldung nach einem Autofahrer herausgegeben, der den Lastwagenfahrer mit dem Gefahrgut zum Ausweichen und so zum Fahrfehler gezwungen haben soll. Gesucht wird ein schwarzer VW Passat oder Bora aus dem Landkreis Emsland. Zeugen des Unfalls melden sich telefonisch unter (04435) 93160.