Großenkneten. Bei einem Unfall auf der A29 ist bei Großenkneten am Dienstag ein Laster umgekippt. Dieser hatte eine giftige Chemikalie gelagert, die teilweise austrat. Anwohner wurden gewarnt, Fenster und Türen zu schließen. Behinderungen werden bis Mittwoch bestehen bleiben.

Auf der A29 ist bei Großenkneten am Dienstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall ein Lastwagenfahrer durch die Mittelschutzplanke gebrochen und auf der Gegenfahrbahn mit zwei Autos kollidiert. Aus der Ladung trat eine giftige Chemikalie aus, Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Fahrbahnen in Richtung Osnabrück sowie in Richtung Oldenburg müssen voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt bleiben, teilte die Polizei mit.

Fahrbahn der A29 komplett von Laster blockiert

Laut Polizei befuhr der Lasterfahrer die A29 zwischen Ahlhorner Heide in Richtung Oldenburg. Kurz hinter der Anschlussstelle Großenkneten kam er gegen 11.35 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelschutzplanke, touchierte auf der Gegenfahrbahn einen Wagen mit zwei Insassen und kippte in der Folge um. Ein 45-jähriger Autofahrer konnte dort eine leichte Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück war durch den Laster komplett blockiert. Die Insassen der Autos blieben unverletzt. Der Lasterfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Untersuchung der Unfallstelle stellten die Polizisten fest, dass ein kleiner Teil der Ladung, eine hochentzündliche und vor allem giftige Chemikalie, ausgetreten war. Die Polizei sperrte darauf auch die Richtungsfahrbahn Oldenburg. Zusätzlich wurde um den Unfallort ein Sicherheitsradius von 800 Metern eingerichtet. Die Insassen von 20 Autos und etwa 25 Lastwagen und auch Einsatzkräfte wurden evakuiert. Personen, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten mit der Chemikalie in Kontakt gekommen sein, wurde vor Ort ärztlich untersucht. Zugleich wurden Anwohner zwischenzeitlich gewarnt, sie sollten Fenster und Türen schließen.



Sperrung soll bis Mittwoch anhalten

Gegen 16 Uhr wurde der Sicherheitsradius auf 100 Meter reduziert, was dazu führte, dass die Polizei Autofahrer zur Anschlussstelle Wardenburg zurückführen konnte. Zwei Autos und sechs Lastwagen, teilte die Polizei am Abend mit, dürfen die Sicherheitszone zur Stunde nicht verlassen. Zudem wurde am Abend die Mittelschutzplanke geöffnet, um über die Gegenfahrbahn rund 40 Lastwagen weiterzuleiten. Aktuell ist den Beamten zufolge ein Havariekommando der Herstellerfirma mit einem Gefahrgutberater auf dem Weg zur Unfallstelle. Voraussichtlich wird diese bis zum Mittwoch, 16. Oktober, in beide Richtungen gesperrt bleiben müssen. Die Polizei rät zum weiträumigen Umfahren der Unfallstelle und verweist auf die A1 und A28.

Mann kracht in Rückstau und verletzt sich lebensgefährlich

Die massiven Verkehrsbehinderungen an der Stelle hatten einen Stau zur Folge, der gegen 16 Uhr von einem 34-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen übersehen wurde. Laut Polizei fuhr er in seinem Kleintransporter nahezu ungebremst gegen das Heck eines Sattelzuges und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden dieses Unfalls schätzte die Polizei auf 30.000 Euro.

Am Abend hat die Polizei weiter eine Suchmeldung nach einem Autofahrer herausgegeben, der den Lastwagenfahrer mit dem Gefahrgut zum Ausweichen und so zum Fahrfehler gezwungen haben soll. Gesucht wird ein schwarzer VW Passat oder Bora aus dem Landkreis Emsland. Zeugen des Unfalls melden sich telefonisch unter (04435) 93160.