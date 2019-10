Ganderkesee. Die Stenum Ortho GmbH – Fachklinik für Orthopädie zeigt noch bis Ende Dezember unter dem Titel „Schönes im Alltag“ Werke der Künstlerinnen Gudrun Jendrny und Rita Alrutz.

Durch Freude an der eigenen Kreativität, Lust am Malen und Spiel mit Farben und Formgebung, so heißt es in einer Mitteilung der Fachklinik, haben sich die beiden Künstlerinnen Gudrun Jendrny und Rita Alrutz aus Ganderkesee zusammengefunden.



Die ausgestellten Bilder zeigen dabei einen ganz individuellen Querschnitt ihrer Arbeiten. Auch unterschiedliche Techniken sind vertreten. Die Groß und Kleinformatigen Arbeiten sind in vorrangig in Acryl, aber auch in Öl, Pastellkreide oder Aquarell gearbeitet. So vielfältig wie die Materialien ist auch die Motivauswahl. Alrutz und Jendrny zeigen einen ganz eigenen, künstlerischen „Alltag“. Die Ausstellung ist ein bunter Mix verschiedener Stilrichtungen und Techniken. Hier gibt es mit jedem Bild etwas Neues zu entdecken. Die Bilder sind täglich zu sehen und können käuflich erworben werden.