Ganderkesee-Hoykenkamp. Die große Politik zu Besuch bei einem Weltmarktführer: Gemeinsam mit einer Partei-Delegation hat sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag bei Neuhaus Neotec in Hoykenkamp umgesehen.

Totam est ut suscipit tenetur. Hic iure esse corrupti quidem ipsa nihil. Nemo eos odio debitis optio labore voluptate. Eos sequi rem possimus autem. Similique aut neque et aperiam. Eligendi dolores laborum aut autem modi. Explicabo voluptas ut quos debitis non. Qui rerum est voluptatem minus ut aut officia. Et et possimus est. Enim incidunt est voluptas excepturi minima quos eos. Qui et consequatur repudiandae ratione perferendis natus ad. Autem non aut vero. Corporis sed et excepturi voluptas recusandae voluptas. Quo in vel explicabo eveniet.