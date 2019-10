Ganderkesee. Einblicke in das Erschaffen von Grabmalen und die Geschichte seines Steinmetz-Betriebes gestattete nun Herbert Dietrich aus Ganderkesee. Vor allem was den heutigen Anteil von Urnenbestattungen angeht, gab es dabei erstaunliche Zahlen.

Anekdotenreich erzählt Herbert Dietrich die Geschichte seines Betriebes. Angefangen habe er am 22. Januar 1988 als Ein-Mann-Betrieb in einer kleinen Holzhütte am Friedhof. „Die Leute haben mich ausgelacht“, erzählt er. Dietrich, 67 Jahre, hat mittlerweile seinen Grabmale-Betrieb an der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee. Hier waren Anfang der Woche einige Mitglieder der SPD Fraktion zu Gast. Der Betriebsinhaber und sein Sohn Marcel Dietrich, 30 Jahre, führten durch den Betrieb.

Schon mit fünf Jahren in der Werkstatt

Seit 1994 arbeitet er auf 2500 Quadratmetern am neuen Standort. Sein Sohn und der 67-Jährige haben drei Angestellte, darunter einen Auszubildenden im dritten Lehrjahr. Ursprünglich sollte Herbert Dietrich in die Fußstapfen seines Vaters treten, dieser war Stuckateur. Schon mit fünf Jahren nahm der Vater ihn mit in die Werkstatt. Doch er starb früh, Dietrich war erst sechzehn Jahre alt. Der Geschäftsinhaber erzählt, dass der Grabstein damals so einfach und schlicht war, dass dieser ihn inspiriert habe: „Ich fand den hässlich“, sagte er gerade heraus. Er wurde Steinmetz. „Vom Beruf zur Berufung“, schildert er den Werdegang.



Immer mehr Urnenbestattungen

Herbert Dietrich hat seine Prüfung zum Restaurator der Bildhauerei als Bester seines Kurses abgelegt. Auch Marcel Dietrich hat diese Ausbildung. Sie wollen verstärkt mit Architekten zusammenarbeiten. „2000 gab es zirka fünf Prozent Urnenbestattungen, heute sind es ungefähr 70 Prozent“, erklärt Herbert Dietrich. Die Anzahl der Steinmetzbetriebe sei stark zurückgegangen, daher müsse man weitere Betriebsfelder öffnen, erklären Vater und Sohn. So haben die Beiden auch schon ein Angebot für einen Auftrag in der Türkei bekommen. Aber wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in puncto Sicherheit und des Betriebes in Ganderkesee, der ja parallel auch weiterlaufen muss, haben sie den Auftrag ausgeschlagen.

Künftig mehr heimische Materialien

Die interessierten Fragen der Fraktionsmitglieder der SPD beantworten das Vater-Sohn-Duo umfangreich. Unter den Besuchern waren Christel Zießler, Ulf Moritz, Hans-Peter Heger, Werner Brakmann, Edith Ohlenbusch, Fred Molde und Doris Josquin. Herbert und Marcel Dietrich führten durch die Werkstatt und demonstrierten auch die erst in diesem Jahr angeschaffte Maschine – eine CNC-gesteuerte Fräse. Diese Maschine fertigt einen Naturstein in sieben anstatt per Hand in 14 Tagen. Allerdings wird der Feinschliff, ebenso wie das Einbringen des Namens, noch per Hand gemacht. Sohn Marcel arbeitet sich derzeit in die Programmierung und Arbeitsabläufe der Maschine ein.

Der Betrieb kauft seine Materialien weltweit ein. Dies wollen Sie jedoch in Zukunft ändern: „Wir wollen zunehmend deutsche Materialien verwenden“, erklärt der 67-Jährige. Dies habe nicht nur Klimaschutzgründe. Man möchte die hiesigen Ressourcen nutzen, Materialkosten senken und das Handwerk stärken, erzählt der Betriebsinhaber den Besuchern.

Zeit für Menschen in tiefer Trauer

Vater und Sohn ist der Umgang mit den Kunden wichtig. Die Menschen kommen oft in tiefer Trauer, „wir nehmen uns Zeit“, erklärt der 67-Jährige. „Durch die rührenden Schicksale mancher Familien lernt man, bewusster zu leben“, schließt der Sohn an. Der Betrieb fertigt aber nicht nur Grabmale, „es kommen auch vermehrt Aufträge für die Gartengestaltung“, berichtet Marcel Dietrich. Er arbeitet am liebsten in der figürlichen Bildhauerei. Beispielsweise stellt er in Silikonformen Figuren wie Engel oder Ritter her. „Mittlerweile kommen häufiger Menschen und lassen sich das eigenen Grabmal nach ihren Wünschen anfertigen“, berichtet der 30-Jährige. Hier werde mehr Wert auf Verzierungen gelegt. Anfang nächsten Jahres soll die Geschäftsübergabe vom Vater an den Sohn stattfinden. Solange es gesundheitlich ginge, wolle Herbert Dietrich aber weiterarbeiten und seinen Sohn unterstützen.