Die Fassade wird sich nur unwesentlich verändern, drinnen jedoch wird alles neu gestaltet: Die Volksbank-Filiale an der Ecke Ring/Mühlenstraße steht vor tiefgreifenden Umbau- und Erweiterungsarbeiten. Foto: Melanie Hohmann

Ganderkesee. Alle bisherigen Mieter in der Ladenpassage Alte Eiche an der Mühlenstraße haben neue Standorte in Ganderkesee gefunden. Die Passage wird im ersten Quartal 2020 abgerissen, wenn das Umbau- und Erweiterungsprojekt der Vereinigten Volksbank in die heiße Phase geht.